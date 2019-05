«Alla vittoria», l’esilarante brindisi di Giorgia Meloni per coronare il successo di FdI (Video)

Il successo elettorale è stato più esplosivo e spumeggiante dello stappo della bottiglia con cui Giorgia Meloni e buona parte dello staff di Fratelli d’Italia ieri ha brindato ai risultati elettorali dal quartier generale allestito al Residence Ripetta di Roma. Un video di Vista ripreso dal Corriere della sera e linkato poco sopra, mostra gli istanti emozionati e felici del cin cin dedicato «alla vittoria» dalla leader di FdI in festa per lo straordinario conseguito dal partito da lei guidato che in questa tornata elettorale ha sfiorato il record del7%.

«Alla vittoria», il brindisi di Giorgia Meloni al successo di FdI

E allora, dopo la fatica di una inarrestabile campagna elettorale che ha portato Giorgia Meloni a parlare al cuore del Paese in moltissime delle sue piazze. Dopo un’estenuante maratona tv per seguire lo spoglio dei voti minuto per minuto, dalle intenzioni desunte con gli exit poll, fino ai dati del Viminale seguiti passo passo con lo scrutinio delle migliaia e migliaia di sezioni, le Europee di Fratelli d’Italia si chiudono con il brindisi di Giorgia Meloni: «Alla vittoria!», il tappo si divincola dal collo della bottiglia senza far rumore, suscita l’ilarità del cerimoniere e dei suoi ospiti, e poi tutti a festeggiare bagnandosi le labbra con un buon prosecco doc, rigorosamente made in Italy sicuramente…