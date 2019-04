Chissà se il social-ista Zingaretti legge twitter, mentre è impegnato nel cercare di capire come si rimedia ai disastri targati Pd. Dovrebbe farlo, perché c’è chi si rivolge a lui con un nick e tanta disperazione. Perché ha un padre che sta male. Due sono le cose: o si tratta di uno stalker con l’account @sicampeggia e quindi lo denuncia; oppure è tutto vero ed è grave che nemmeno risponda da due giorni uno dei suoi strapagati comunicatori. Che tra Paqsua e Pasquetta hanno avuto il tempo di twittare la gioia per il trofeo vinto da Fognini a Montecarlo, il dolore per la tragedia nello Sri Lanka e la consueta polemica col governo.

Ma quanto a rispondere, non se ne parla.

“Mio padre sta male”

Primo tweet. Gentile @nzingaretti mio padre e’ in PS da due giorni, ha bisogno di un ricovero e lo vogliono trasferire in un ospedale a 100 km di distanza. I suoi manifesti sulla sanità li stracci, sono offensivi, se vuole le do una mano io. Buona Pasqua a lei, per me sarà pessima.

Secondo tweet. E se veramente e’ democratico come dice, non faccia finta di non aver letto questo messaggio e mi risponda.

Terzo tweet. Lei non mi risponde ma io ho deciso che la terrò aggiornata: mio padre e’ ancora vivo, sto andando a trovarlo; arriverò tra un’ora e dieci circa. Se mi dovessero chiamare perché sta morendo non farei neanche in tempo a dargli l’ultimo saluto. Ma non ci pensiamo…

Quarto tweet. Salve @nzingaretti sono appena tornata, c’era traffico per il rientro. Papà è ancora vivo.

“E’ ancora vivo…”

Quinto tweet. A proposito, #Zingaretti domani mio padre ha una tac nell’ospedale x per il follow-up oncologico del 7 maggio nell’ospedale y ma, come lei sa, attualmente è ricoverato nell’ospedale z. Da grande esperto di #sanitàdella #RegioneLazio ha consigli per me?

Sesto tweet. Buongiorno #Zingarettitutto ok? A me no: x dice che l’appuntamento TC ormai e’ perso, y dice che le liste sono lunghe, z dice che la TC non rientra nei motivi del ricovero, il numererò verde di prenotazione e’ sempre occupato. Consigli?

Settimo tweet. Va bene anche una sua intercessione. Conoscerà qualcuno in #sanità#RegioneLazio o no?

Ci fate sapere se è tutto inventato o è la drammatica realtà della sanità regionale?