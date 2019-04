Tennis, impresa di Fognini al torneo di Montecarlo: batte Nadal e va in finale

Da Montecarlo arrivano buone notizie per il tennis italiano. “Senza dubbio è stata una grande vittoria. Se me lo avessero detto a inizio settimana che sarei arrivato in finale avrei riso e invece domani mi giocherò un titolo in un Masters 1000, la finale più importante in carriera. Speriamo di festeggiare una bella Pasqua”. Queste le prime parole di Fabio Fognini dopo il successo per 6-4, 6-2 su Rafael Nadal in semifinale nel torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo.

“Sono molto felice, c’era tanto vento, era difficile giocare – aggiunge il 31enne ligure ai microfoni di Sky Sport – Ma sono contento di aver battuto Nadal qui davanti alla mia famiglia, ai miei amici. Con Rafa devi rischiare, sulla terra ha pochissimi rivali. Ora devo riposare e preparare al meglio questa finale che molto complicata”.

Fognini incontrerà in finale Lajovic

Fognini, numero 18 del mondo e 13 del seeding, ha superato lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp e del tabellone e 11 volte vincitore nel Principato, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 36 minuti. Domani la finale (inizio alle 14,30) contro il serbo Dujan Lazovic.

Fognini ha battuto Nadal in un’ora e 36 minuti

In avvio di seconda frazione il tennista italiano ha continuato a pressare lo spagnolo con continui cambi di ritmo. Nadal ha accusato la pressione (aveva vinto tutti gli ultimi 25 set sul rosso del Principato) ed ha perso il servizio nel primo ed ancora nel terzo gioco con Fognini che ne ha approfittato per salire 4-0 con il settimo game di fila, lasciando letteralmente fermo Nadal con il rovescio lungolinea.

Impresa dell’italiano, che batte il numero 2 del mondo

Per la prima volta forse Nadal è sembrato incapace di reagire sulla sua superficie preferita ed i giochi di fila per Fabio sono diventati otto (5-0). Nel sesto game Fognini è arrivato al triplo match-point ma Nadal ha rifiutato il ”bagel” infilando cinque punti consecutivi. Nadal ha accorciato ancora le distanze (5-2) ma nell’ottavo gioco, al quarto match-point, Fognini ha siglato l’impresa con un diritto vincente.