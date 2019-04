Tedeschi pazzi per Terence Hill. La Deutsche Post gli dedica dei francobolli

In occasione degli 80 anni di Terence Hill, al secolo Mario Girotti, compiuti lo scorso 29 marzo, le poste tedesche Deutsche Post in collaborazione con il quotidiano Bild hanno emesso una serie di francobolli con il popolare attore italiano ritratto in diversi momenti della sua carriera. Si tratta di dieci immagini dell’attore stampate in nove tagli diversi, da 45 centesimi a 7 euro ma, trattandosi di un’edizione da collezione a tiratura limitata, il prezzo del foglio con dieci francobolli da 70 centesimi, per esempio, è di 25 euro. Sono prezzi che aumenteranno con il tempo, come spesso accade nel mondo della filatelia.

Francobolli per Terence Hill, prima di lui Bud Spencer

L’iniziativa bissa una analoga promozione realizzata nel primo anniversario dalla scomparsa di Bud Spencere, In quell’occasione, le Poste tedesche avevano voluto onorare il partner di tanti film di Terence Hill con una simile serie limitata di francobolli. In quel caso, i francobolli andarono esauriti in 24 ore mandando in tilt il sito di Deutsche Post.

La Germania ha una sorta di venerazione per la coppia cinematografica italiana. Ancora oggi ci sono canali televisivi che trasmettono maratone degli spaghetti-western interpretati da Bud Spencer e Terence Hill. In occasione dell’Italian Film Festival Berlin 2018 Terence Hill, già ospite della kermesse, è stato il protagonista assoluto di una retrospettiva che gli ha dedicato la proiezione di numerose pellicole, in diverse sale della città. Mario Girotti è di madre tedesca, e ha vissuto durante l’infanzia in Germania, tanto di avere vissuto in prima persona il drammatico bombardamento di Dresda.