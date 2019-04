Su Ryanair ora pagano anche i neonati: la compagnia nella bufera

Ryanair nell’occhio del ciclone per un nuovo supplemento. Questa volta nel mirino della compagnia aerea low cost – “che ormai non è più molto low cost, considerando la lunga lista di supplementi applicati ai prezzi base”, fa notare Federconsumatori – ci sono i più piccoli. Un nuovo balzello è infatti il “supplemento neonati”, cioè un extra di 25 euro a tratta per bambini al di sotto dei due anni. “Il supplemento, già di per sé assurdo, appare ancora più ingiustificato se si considera che i bimbi devono viaggiare in braccio ai genitori con una cintura apposita fornita dal personale di bordo: l’utente, quindi, si trova a pagare di più senza ricevere alcun vantaggio né servizi aggiuntivi”, sottolinea l’associazione.

Supplemento neonati, prassi non trasparente