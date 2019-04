Su Rai Gulp “Missione Spazio Reloaded”: storie di astronauti italiani

Dall’addestramento e lo studio, al lancio e alla permanenza in orbita, fino al rientro a casa. Torna “Missione Spazio Reloaded” che, nella nuova edizione prodotta da Rai Ragazzi, disponibile sulla piattaforma Rai Play e sul portale web di Rai Gulp (canale su cui andrà in onda a maggio), avrà al centro i racconti delle attività extraveicolari di Luca Parmitano, di Samantha Cristoforetti la prima donna italiana in orbita e della nuova Missione del veterano Paolo Nespoli nel suo 60° anno d’età.

Marte è la prossima destinazione dei nostri astronauti

Il programma è realizzato in collaborazione con Esa (Agenzia Spaziale Europea), Asi (Agenzia Spaziale Italiana) e Aeronautica Militare. A guidare lo spettatore in questo “viaggio” di otto puntate ci sarà @astro_Linda, ovvero Linda Raimondo, la giovane conduttrice, nonché studentessa di fisica e appassionata di spazio e di scienza, pronta a far parte degli astronauti che saranno selezionati per arrivare su Marte.

Gli astronauti italiani: da Parmitano ad AstroSamantha

In questa nuova edizione di Missione Spazio, gli astronauti faranno conoscere non solo lo spazio e il volo umano, ma anche il valore della convivenza, della ricerca scientifica effettuata in condizioni di microgravità e la funzione “aggregante” che ha il cibo in condizioni estreme come lo spazio. Ogni dichiarazione riporta gli spettatori al momento in cui dei bambini hanno sognato di diventare astronauti fino a quando, questi stessi bambini oramai adulti, sono riusciti a realizzare il loro sogno, passando per la selezione, l’addestramento, la partenza, la vita in orbita, per tornare poi sulla terra. ‘Missione Spazio Reloaded’ è un programma scritto da Cristina Raimondo, con la regia di Marco Lorenzo Maiello. Coordinamento Lorenzo Di Dieco e produttore esecutivo Donatella Rorro.