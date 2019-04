Sondaggio Swg: le liti “affondano” il governo. Perdono Lega e M5S, crescono Fratelli d’Italia e FI

Il sondaggio a un mese e passa dal voto parla sempre più chiaro: le due forze di governo, M5S e Lega, forse a causa delle perenni liti politiche degli ultimi giorni, pagano pegno nei sondaggi della Swg per il Tg della Sette di Enrico Mentana. Il Carroccio, pur attestandosi su livelli importanti, perde qualcosa rispetto alla settimana scorsa, passando dal 32,3% al 31,6. Imponente, comunque, il balzo rispetto alle Politiche dello scorso anno quando la Lega era al 17,4%.

Perde uno 0,5% anche il M5S, che si attesta al 21,8 rispetto al 22,3% della scorsa settimana. Le forze dell’area di governo, dunque, scendono dal 54,6 al 53,4%. Leggero miglioramento, invece, per il Pd, che supera il M5S passando dal 22 al 22,5% con un sorpasso sui grillini, fermi, come detto, al 21,8%. Bene Forza Italia, che guadagna uno 0,4% attestandosi all’8,8%, ma anche Fratelli d’Italia che tocca quota 5% con un miglioramento dello 0,2%. Ancora male la sinistra, che retrocede al 3,1%.