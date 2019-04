Sondaggio, grande exploit di Fratelli d’Italia: per la prima volta è al 6%

La chiarezza nelle proposte, la coerenza e la collocazione precisa nella famiglia europea dei conservatori e sovranisti stanno pagando. Cresce sempre di più Fratelli d’Italia e fa registrate un nuovo exploit. Nell’ultimo sondaggio Noto per Cartabianca, come riporta Termometro politico, Fratelli d’Italia rispetto alla precedente rilevazione è cresciuta di mezzo punto e va quindi al 6%. Il valore più alto mai raggiunto da quando il partito è nato. Le intenzioni di voto alle elezioni europee vedono Fratelli d’Italia e Lega insieme sfiorare il 40%. La Lega nelle intenzioni di voto è cresciuta dell’1% e si attesta al 33,5%. Forza Italia è al 9% e rispetto alla scorsa settimana ha perso lo 0,5%.

Sondaggio, centrosinistra stabile

Il centrosinistra intanto prova a rimettersi in sesto. La lista Pd-Siamo Europei che corre per le elezioni di maggio rimane stabile al 21% e non risente, per ora dell’ennesima inchiesta che ha coinvolto il partito questa volta in Umbria. Il Movimento 5 Stelle sta tra quelli che stan sospesi. Gli attacchi alla Lega non sortiscono alcun effetto e i pentastellati rimangono inchiodati al 20%. Tra le altre liste che corrono per le europee La Sinistra è valutata al 3%. Europa Verde, la lista dei Verdi, è invece sondata all’1,5%, ancora molto lontana dalla soglia di sbarramento del 4%. Il sondaggio è stato pubblicato martedì 16 aprile.