Se ‘ntignano ogni 25 Aprile perché la storia je presenta er conto: ma tra Lui e loro nun c’è confronto

L’aveva detto che manco morto sarebbe stato ‘npace. E guarda ‘npo’ se nun c’ha preso: so’ settant’anni e passa che se n’è annato e ancora de Lui stanno a parlà sti zozzoni, ma li mortacci! «Viva er 25 Aprile», gridano ‘ncoro, grillini compresi cor Fico ‘ntesta. Ma de che? Ma ‘ndo s’è visto mai che se festeggia ‘na guera perza, n’impero a pezzi e gli sfracelli lassati dall’Imbianchino tedesco dentro casa? E de Piazzale Loreto che vogliamo dì? Appeso pe’ li piedi ar gancio d’un macellaro manco n’capretto sotto Pasqua e poi mostrato ar monno intero come ‘n trofeo di cui esse fieri quanno invece era simbolo de ‘na vergogna senza pari. Festeggiamo pure quello? Eccoli sti sfascisti senza dio: pugno chiuso, Bella Ciao e stracci rossi. So’ così da settant’anni e passa: odio, ancora odio, sempre odio. Ma voi ve siete poi mai chiesti: ma perché? Io so’ solo n’carbonaro, ma a’ abbozzà ‘na spiegazzione ce provo uguale. A parer mio, è che ‘ntutto questo tempo lorsignori partigiani c’hanno abbuffato solo de fregnacce: ‘a Resistenza, ‘a Liberazzione ma c’ho sanno troppo bene che se nun era pe’ gli Americani, er Puzzone stava ancora a parlà sopra ar Barcone. E poi – aho! – ma da ‘ndò so’ sciti st’antifascisti se solo er giorno prima stavano a batte tutti e’ mano a Mussolini. O erano busciardi prima o lo so’ diventati dopo. Anzi, a guardà mejo lo so’ sempe stati. Apposta stanno a dì: «Nun se discute». Fino a che però la Storia, quella vera, nun je ha presentato er conto. E sanno bene che tra Lui e loro nun ce confronto. In manco n’anno Benito fece Littoria, questi nun so’ stati capaci de riarzà n’ponte. È vero che ce lassò ‘nmacerie, ma pe’ la guera. Quelle che invece se trovamo oggi, n’tempo de pace, so’ fije de le bustarelle ‘nfilate dentro i ministeri. E propio a me volete parlà der “mito” della Resistenza. Mecojoni! Ma quale mito, semmai ‘na favoletta. E pure senza morale. Se no come se spiega che a settant’anni e passa, pur de risentì un po’ der Duce gli italiani se stanno accontentà pure der Truce?