La mafia nigeriana? Non esiste: la mafia è un’invenzione prima di tutto italiana, il resto è delinquenza comune. Ha lasciato non poco sconcertati quanto affermato nei giorni scorsi da Papa Bergoglio davanti a migliaia di studenti milanesi. . Il Papa è sempre il Papa è merita in ogni occasione il massimo rispetto. Ma il doveroso rispetto non impedisce di esprimere perplessità quando Bergoglio formula giudizi sui quali non si può esserere d’accordo.

«Non l’hanno inventata i nigeriani»

Ma vediamo che cosa ha detto esattamente il Pontefice. “La mafia? Non l’hanno inventata i nigeriani”. “Qualcuno può dire ‘Ma sono delinquenti…’”, ha continuato Bergoglio, “anche noi ne abbiamo tanti. La mafia non è stata inventata dai nigeriani. La mafia è un ‘valore nazionale’, è nostra, è italiana. Tutti abbiamo la possibilità di essere delinquenti. I migranti ci portano ricchezza perché l’Europa è stata fatta da migranti”. E, parlando anche della società multietnuica, Francesco ha anche osservato: “Ringraziamo Dio, perché il dialogo tra persone, culture ed etnie è la ricchezza”. Non c’è dubbio che il dialogo interculturale sia processo da favorire.Rimane però il fatto che il dialogo,per essere tale, ha bisogno di reciprocità. E non sempre i migranti sono realmente intenzionati al confronto. Spesso si rinchiudono nelle loro comunità e attorno ai loro costumi. Altre volte ancora prevalgono violenza e voglia di prevaricazione. Per il Papa siamo tutti uguali. Però le responsabilità della varie comunità dovrebbero essere riconosciute con obiettività. Non ci può mai essere qualcuno più “uguale” dgli altri.