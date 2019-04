Il presidente della Camera Roberto Fico è sempre più deciso a non far rimpangere Laura Boldrini. Non c’è occasione in cui l’inqulino di Montecitorio si astenga dal dire che piacccion ai vip che “piacciono” . Se poi aggiungiamo l’attuale stato di tensione tra M5S e Lega, il Fico pentastellato ha anche l’opportunità di prendere due piccioni con una fava: vellicare i suoi cocchi di sinistra e punzecchiare contemporaneamente gli alleati-concorrenti del Carroccio.

«Salvini ha sbagliato a querelare Saviano»

Nasce da qui l’esternazione a favore di Saviano e contro Salvini fatta oggi a Perugia: “Credo che la querela di Salvini a Saviano sia stato un errore. Visto che il ministro dell’Interno ha il potere di decidere sulle scorte e Saviano è sotto scorta, io non l’avrei denunciato”. Il presidente della Camera lo ha detto al Festival del giornalismo che si tiene nel capoluogo umbro. E lo ha detto rispondendo a una domanda sulla scelta del leader leghista di denunciare lo scrittore per diffamazione.Si dà però il caso che ultimamente Saviano abbia pesantemente offeso sìSalvini in più di un’occasione. Che doveva fare, secondo lui, il ministro dlel’Interno?Firse continuare a ricevere offese senza reagire?