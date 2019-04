Reddito di cittadinanza a stranieri e rom, è polemica. Ora cercano di metterci una pezza

Il Reddito di cittadinanza si sta rivelando un boomerang. Perché il provvedimento che serviva ai Cinquestelle per una boccata d’ossigeno elettorale, rischia di far scivolare ancora più giù i sondaggi. L’assegno, infatti, rischia di finire soprattutto nelle mani degli immigrati e dei rom. E questo sta creando polemiche enormi e tensioni nel governo gialloverde. Si cerca di correre ai ripari, ma la strada è in salita perché molte domande già sono state presentate sulla base di quanto deciso. C’è bisogno quindi di una rettifica e questo complica tutto. La possibilità di utilizzare i moduli online era stata «temporaneamente sospesa», con ulteriori disagi e confusione, come si legge sul Giornale, sia per chi ha atteso il testo definitivo sia per chi si troverà d’ora in poi nel «limbo», non sapendo se la propria «irregolarità» sarà sanabile oppure no. I moduli aggiornati sono ricomparsi nuovamente sul sito dell’Inps (www.inps.it).

Reddito di cittadinanza, le modifiche e il tentativo di recuperare

La modifiche intervenute riguardano in primis i requisiti reddituali e patrimoniali. Sono stati approvati maggiori aiuti per le famiglie con i disabili, mentre c’è stata una «stretta» sui genitori single e, soprattutto, sulle richieste di reddito da parte degli immigrati (una su dieci, secondo i primi riscontri statistici). Più complessa la certificazione richiesta per i cittadini extra Ue, necessaria per «comprovare» la composizione del nucleo familiare. Gli assegni per la pensione di cittadinanza saranno poi interdetti «ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati con finalità terroristiche e di stampo mafioso, ai latitanti o agli evasi».