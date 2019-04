Pitone di 5 metri sul tetto di una casa: era scappato dalla gabbia lasciata aperta (video)

Otto anni, cinque metri, un paio d’ore di libertà. Un pitone reticolato di 8 anni è stato avvistato sul tetto di un garage di Detroit, negli Stati Uniti: era scappato dalla gabbia nella quale il proprietario della casa lo teneva illegalmente, non avendo la licenza per detenere animali esotici in casa. Il pitone, a quanto pare, era addomesticato e alimentato quotidianamente conigli morti. Le forze dell’ordine con i veterinari sono intervenuti per catturarlo, sotto lo sguardo stupito e intimorito di decine di persone che si erano affollate sotto la casa a osservare la scena del pitone sul tetto.