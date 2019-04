Paura nel Napoletano, crolla la parete di una scuola: feriti 5 bimbi e una maestra incinta

Momenti di panico oggi a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove si è verificato il crollo di una parete di una scuola, l’istituto comprensivo “Tenente De Rosa” sul Corso Umberto I. Sul posto sono immediatamente giunti un’ambulanza del 118 e i carabinieri che stanno raccogliendo informazioni e testimonianze sull’incidente. Secondo le prime notizie, cinque bambini sarebbero lievemente rimasti feriti. Contusa anche una maestra di sostegno, al momento del crollo impegnata con un bambino disabile. La donna, al quarto mese di gravidanza, è stata colpita alla testa e ad una spalla. La docente, dopo essersi accertata delle condizioni degli alunni, ha voluto recarsi dal proprio ginecologo per un controllo.

A cedere è stata una parete divisoria tra due aule, tra una terza ed una quarta classe situate al primo piano del plesso di corso Umberto. «Mi sento di rassicurare i genitori rispetto alle voci che stanno girando sui social. È crollata una parete, realizzata in cartongesso, che divideva due aule. Per quanto ci hanno riferito, dei bimbi hanno lievi escoriazioni. Stiamo già verificando tutte le circostanze per accertare eventuali responsabilità. Indagheremo, andremo a fondo per tutto quanto è nelle nostre competenze perché simili episodi non devono accadere. Sono sul posto, con me gli assessori e alcuni consiglieri, quello che ci sta a cuore è l’incolumità di bimbi e insegnanti. In questo momento ogni polemica è inutile perché basata su chiacchiere e non su fatti», scrive il Sindaco di Sant’Anastasia Lello Abete su Facebook.