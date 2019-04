Nuovo scontro in tv, Magalli contro Adriana Volpe: “Non parlo con le bestie” (video)

Risposta pesante, per quanto ironica, di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe, dopo una domanda di Massimo Giletti nel corso dell‘Arena, in cui il popolare conduttore romano era ospite. Tra i due è in corso un processo che vede accusato Magalli di diffamazione aggravata dopo una lite avvenuta in diretta tv nel 2017. A Giletti che gli chiedeva se avesse sentito la Volpe, dopo i loro dissidi, Magalli ha risposto: «Non parlo con le bestie». E il pubblico, in studio, ha riso e applaudito, in particolare il giornalista David Parenzo, che era accanto a Magalli. Adriana Volpe, ovviamente, non l’ha presa bene e su Twitter, dopo aver pubblicato il video, ha scritto: “A Pasqua il rispetto per le donne non è risorto!”.

il video del Corriere

Il tweet con il video di Adriana Volpe