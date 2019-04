“La Conferenza Programmatica di Torino è stata anche l’occasione per l’annuncio di nuovi patti federativi che consentono a Fratelli d’Italia di rafforzarsi e di crescere ulteriormente. L’appello di Giorgia Meloni e il suo impegno personale nel rendere il partito sempre più inclusivo è stato recepito anche dai movimenti Realta Popolare e Più Italia, presenti con le delegazioni nella due giorni di sabato e domenica scorsi. Abbiamo apprezzato i loro interventi ai lavori della conferenza e la volonta’ di aderire al nostro progetto, mantenendo le proprie identita’, ma decidendo di far confluire le forze in una sola e comune direzione. Benvenuti”. Lo dichiara il deputato di FdI, Giovanni Donzelli, responsabile del Dipartimento Organizzazione, insieme a Fabio Sabbatani Schiuma, responsabile dei Rapporti con l’Associazionismo politico, per i quali, “questi movimenti apportano energie sane, in termini di idee, battaglie e persone, dei quali, attraverso la Consulta per le associazioni e dei movimenti, faremo tesoro”.

‘Realta’ Popolare’ ha come presidente Pasquale Buffardi, presente a Torino con una folta delegazione, compresa Fiorella Virgilio, che ha preso parola sabato nella sessione dedicata ai movimenti, è presente e radicata in varie regioni d’Italia, non solo al Nord. ‘Più Italia’ e’ intervenuta con la sua leader Angela Ciconte, presente anch’essa con esponenti di altre associazioni, impegnata nei centri di aiuti per la famiglia, nei Family Day e proveniente dall’esperienza del Popolo della Famiglia, ove e’ stata candidata a Camera e Senato.