Notre Dame, gli esperti gelano Macron: «Irrealistica la ricostruzione in 5 anni»

L’idea di Emmanuel Macron di ricostruire la cattedrale di Notre Dame entro cinque anni è “irrealistica”. È quanto sostengono circa 1.170 esperti francesi e internazionali che hanno pubblicato sul quotidiano Le Figaro una lettera aperta indirizzata al presidente francese, nella quale chiedono tempo e avvertono che un restauro frettoloso potrebbe avere effetti disastrosi. “Sappiamo che il calendario politico richiede azioni rapide, sappiamo quanto una Notre Dame sfigurata abbia effetto sull’immagine della Francia – scrivono gli esperti – la sfida di questa opera va ben oltre i termini di un mandato politico, va oltre le generazioni e sarà giudicata dalla risposta che daremo”.

Macron pensa alle Olmpiadi

I critici sostengono che la scadenza quinquennale imposta da Macron sia in parte motivata dal desiderio del presidente francese di completare la ricostruzione della cattedrale in tempo per i Giochi Olimpici di Parigi del 2024, e che i lavori siano già ben avviati prima del termine del suo mandato presidenziale, nel 2022. Ma per molti architetti si tratta di un periodo di tempo troppo breve.