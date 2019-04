Roberto Saviano non si smentisce mai: neanche l’angoscia per l’incedio di Notre Dame riesce a smuovere il guru del politically correct più tronfio e bacchettone dal suo fanatismo. Lo sgomento di queste ore gli suggerisce solo lo spunto per l’enensima, insulsa provocazione: la vera tragdia -sostiene- non è l’incendio di un luogo simbolo dell’Europa ma l’annegamento dei migranti in mare. Che c’entra? Proprio niente, ma lui, il guru, spara egualmente la sua ennesima stupidaggine. “Osservare – scrive Saviano su Facebook- il dolore dell’Europa e del mondo intero per le fiamme di NotreDame ha dato conforto per la tragedia. Il dolore per l’incendio ha fatto sentire appartenenza alla storia europea, ma con Notre-Dame a bruciare non è stata l’Europa. L’Europa è in fiamme? No. Credo piuttosto che l’Europa sia annegata nel Mediterraneo insieme alle centinaia di migranti che in questi decenni sono morti senza che nemmeno ci sia giunta notizia della loro fine”. “L’Europa – conclude ispirato- è terra di Diritto, la sua cattedrale più imponente e più preziosa è il Diritto e si sta inabissando da molto tempo». Saviano è proprio assetato di retorica a buon mercato.