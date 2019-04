Meloni a un anno dalla morte di Alfie: «Ci ha insegnato a lottare contro l’eutanasia»

«”Il mio gladiatore ha deposto lo scudo e si è guadagnato le ali”. È già trascorso un anno dal giorno in cui il piccolo Alfie Evans è salito in Paradiso, ma sembra ieri. Nel cuore conservo il ricordo di quei giorni concitati e di quelle notti insonni, passati a seguire ogni aggiornamento e a tentare di tutto per salvarlo. Nel cuore ho le immagini di questo angelo, così fragile e forte allo stesso tempo, che ha risvegliato le coscienze di milioni di persone e ci ha ricordato per cosa valga la pena combattere: difendere la vita». È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ad un anno dalla scomparsa del piccolo Alfie Evans.

Meloni ricorda i genitori di Alfie

«Nel cuore custodisco – aggiunge Meloni – il coraggio dei suoi genitori, Thomas e Kate: due eroi del nostro tempo, che hanno sfidato tutto e tutti per il loro bambino. Alfie vive perché ci ha indicato la strada da seguire e noi non ci fermeremo: lottare per la vita, lottare per impedire che quello che è capitato a lui non succeda ad altri, lottare contro la deriva eutanasica e contro chi crede che la morte sia il “migliore interesse” dei più deboli e fragili». E infine Giorgia Meloni conclude: «Nel mio cuore c’è Alfie, il suo sorriso, le sue manine che hanno mosso il mondo. Alfie vive perché, come diceva Chiara Corbella, “siamo nati e non moriremo mai più”».