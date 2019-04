Nei corridoi di Cologno Monzese, dove si lavora fino a notte fonda, non si parla di altro. Che fine ha fatto la marchesa Daniela Del Secco d’Aragona? Nei salottini di Barbara d’Urso non c’è più. L’ex concorrente del Gf Vip, finita nella bufera mediatica da quando si è sollevato il polverone sul suo presunto titolo nobiliare, ha animato i programmi televisivi difendendo il suo presunto titolo di Marchesa. Ultimamente, ha litigato in diretta con Maria Monsè, tra lo stupore dei presenti in studio e dietro le quinte di Pomeriggio5.

In esilio tv la marchesa d’Aragona

Così, sembra che sia iniziato il suo esilio dagli studi della regina di Cologno Monzese (super Barbara d’Urso, fresca di un successo inarrestabile con quattro programmi in tv). Per chi non lo sapesse si è trattato di una puntata ad alta tensione durante la quale la Del Secco d’Aragona ha strappato lo specchio di mano alla Monsè con toni molti accesi. Tutti, da quello che una fonte anonima ci ha raccontato, sarebbero rimasti senza parole. E allora cosa è successo dietro le quinte dopo quell’episodio?

Trasloco a Mattino5

Sempre da indiscrezioni, pare che la d’Urso abbia deciso di non invitarla più nei suoi programmi, dove era approdata grazie al direttore di “Nuovo” Riccardo Signoretti che gliela aveva presentata a cena (stando a quello che si racconta in giro). Così, quella scenata in tv la marchesa potrebbe aver fatto fare una brutta figura a Signoretti con la regina di Cologno. Per adesso, però, corre un’altra indiscrezione nei corridoi di Mediaset: il trasloco della presunta Marchesa a Mattino5, che è condotto dalla Panicucci ma non brilla come il programma della d’Urso, dati di ascolto alla mano. Un declassamento? Chissà. Staremo a vedere cosa accadrà.