La Juventus è campione d’Italia per l’ottava volta di fila. E Ronaldo rassicura i tifosi (video)

La Juventus è campione d’Italia per l’ottava volta di fila. Il 35° scudetto bianconero arriva al termine del match vinto per 2-1 all’Allianz Stadium di Torino contro la Fiorentina. Al vantaggio dei viola con Milenkovic al 6′ rispondono Alex Sandro al 37′ e l’autogol di Pezzella al 52′. In classifica la Juventus sale a quota 87 punti, inarrivabili per il Napoli, secondo con 67. I gigliati restano fermi a quota 40 in decima posizione.

Ronaldo: «Resto qui al mille per cento»

“Al mille per cento resto qui”. Cristiano Ronaldo fuga i dubbi sulla sua permanenza alla Juventus nella prossima stagione. “Sono contento per aver vinto anche qui, il primo nella storia a trionfare in Spagna, Inghilterra e Italia, un record -sottolinea CR7 ai microfoni di Dazn al termine del match con la Fiorentina. “Al mio primo anno ho vinto Supercoppa e campionato, il prossimo anno sarà ancora migliore, sono molto contento”.