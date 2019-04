La Corte dei Conti europea esamina le misure di sostegno alla mobilità urbana

La Corte dei Conti europea sta svolgendo un audit sugli interventi dell’Ue volti a migliorare la mobilità dei cittadini residenti nelle città e in aree densamente popolate. Esaminerà come la Commissione europea e gli Stati membri utilizzano i fondi Ue disponibili per attuare le politiche in materia di mobilità urbana e se la Commissione fornisce un sostegno efficace agli Stati membri.

