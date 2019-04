Inferno di Notre Dame, il tesoro è salvo: l’intervento dei pompieri (video)

Il tesoro di Notre Dame è salvo. Tutte le opere d’arte custodite all’interno della cattedrale non sono state intaccate dall’incendio che ha devastato il tetto della cattedrale di Notre-Dame. Il fuoco è stato domato all’alba, intorno alle 5 del mattino: 400 uomini dei vigili del fuoco parigini, dopo ore di lavoro, sono riusciti a spegnere le fiamme e anche se ci sono ancora focolai residui ha riferito stamani il tenente colonnello Gabriel Plus, portavoce dei vigili del fuoco di Parigi. I pompieri si stanno ora concentrando sul monitoraggio del sito, per verificare che non vi siano focolai residui e che “la struttura sia stabile”, ha riferito ancora Plus. La Croce e l’Altare centrale si sono miracolosamente salvati. Anche la corona di spine e i santi sacramenti.

Notre Dame, il salvataggio dei tesori

Dopo essere state messe al sicuro nella sede dell’Hotel de Ville di Parigi, le opere d’arte sottratte alle fiamme verranno trasferite al Louvre. Lo rende noto Bfmtv, precisando che i cimeli estratti dall’edificio in fiamme sono recensiti nel “piano di salvaguardia” della cattedrale, procedura messa in atto in caso di emergenze. “Bisognava tirarli fuori, in mezzo al fumo, tra pezzi di materiale incandescente che cadevano e proteggerli da tutto questo”, ha spiegato il generale Jean-Claude Gallet, comandante di brigata dei vigili del fuoco, spiegando le difficoltà aggiuntive che i pompieri si sono trovati ad affrontare. Le opere che non si è riusciti a portare fuori sono state messe al riparo dall’acqua che scendeva dall’alto.

Tesori messi al sicuro

Il ministro della Cultura, Franck Riester, ha spiegato che "le due torri e le opere sono state messe al sicuro, in particolare il tesoro, grazie al coraggio dei vigili del fuoco di Parigi. La Corona di Spine, la tunica di San Luigi sono ora custoditi nel municipio della capitale. L'organo è stato chiaramente leso, i grandi dipinti teoricamente hanno subito danni a causa dell'acqua. Bisognerà restaurarli".