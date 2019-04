Il saluto di Mugnai: “Fondazione An e FdI hanno un comune destino”

Particolarmente applaudito dalla platea del Lingotto l’intervento del senatore Franco Mugnai, che ha portato il saluto della Fondazione Alleanza nazionale: “La Fondazione An e Fratelli d’Italia hanno un comune destino. Non potevamo non essere qui, visto che. la fondazione An che è fedele testimone di An e dei partiti precedenti».

Mugnai: “È la fiamma che ha illuminato il cammino di tutti noi”

Mugnai ha ricordato la sintonia ideale tra il partito della Meloni e la Fondazione. «Siamo qui perché in questo consesso alta risuona la voce di chi ha ideali e valori come i vostri. Alta risuona la voce di chi pensa che la famiglia sia di uomo e donna, alta risuona la voce di coloro che credono nell’Europa della patria e dei popoli e non un’Europa matrigna. Alta vediamo brillare nel cielo quella fiamma che ha illuminato il cammino dei nostri padri e il nostro. Siamo qui – ha concluso il presidente emerito della Fondazione An – perché la voce della fondazione An risuoni anche nei cieli d’Europa».