Gelateria Enrico Rizzi – Milano

Gelateria Enrico Rizzi

Via Cesare Correnti, 5 – 20123 Milano

Tel. 02/39811172

Sito Internet: www.enricorizzi.com

Tipologia: bar / pasticceria / gelateria

Prezzi: coni e coppette 2,50/5,50€, gelato 22€/kg, panna 0,50€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Sembra quasi una boutique questa gelateria che è anche pasticceria e cioccolateria. Macarons, torte, praline e barrette di cioccolato impeccabili e scintillanti sono esposti come diamanti in bacheche di vetro apposite e il laboratorio a vista consente di ammirare il lavoro di precisione dei gelatai e pasticceri. I gelati sono celati dai pozzetti, ma la carta a essi dedicata ne facilita la scelta, ampia e variegata, tra gusti classici con e senza latte e creazioni in cui è evidente l’attenzione alla selezione delle materie prime. Il fiordilatte, ad esempio, è fatto con latte di bufala o di capra, il sorbettoal cioccolato è realizzato con cacao di provenienza africana e il mandarino è un presidio Slow Food di Ciaculli in provincia di Palermo. Per la nostra pausa abbiamo assaggiato degli accostamenti inusuali che vengono chiamati le Sinfonie di Enrico Rizzi: la Sinfonia dei Golosi è una golosissima crema a base di cioccolato biondo vivacizzata con fave di cacao e sale Maldon, la profumata Sinfonia d’Oriente unisce armonicamente fiori d’arancio, rosa e zenzero candito e l’esotica Sinfonia Rosè è una fucsia esplosione di freschezza e acidità di litchi e lampone con finale floreale di rosa; molto buono anche il gusto sesamo nero tostato. Meno accattivanti i gusti classici, un po’ spenti nei sapori rispetto a quelli creativi. Morbida e compatta la panna, montata artigianalmente e decorata con un delizioso macaron.

AMBIENTE

Il locale è moderno, dallo stile raffinato e curato, con un bel bancone e delle bacheche espositive, un laboratorio pulitissimo e un soppalco con tavolini per le consumazioni in loco.

SERVIZIO

Preciso e disponibile.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –