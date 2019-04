Gasparri: «Il M5S aveva annunciato la fine della povertà. Ora siamo alla vigilia di un tracollo»

L’economia italiana è in una fase di stallo. I dati dell’Istat parlano chiaro. Ancora in rialzo il tasso di disoccupazione che dal 10,6% del 2018 crescerà al 12% nel 2029 e al 12,1% nel 2020. Il quadro è nero, «L’Italia è con l’acqua alla gola», commenta il senatore Maurizio Gasparri i dati forniti dall’Istat: «La produzione cala, la disoccupazione cresce, il governo ha fatto annunci falsi e ottiene fallimenti veri. L’Italia è ormai con l’acqua alla gola. I dati dell’economia reale sono drammatici e siamo alla vigilia di un tracollo».

Gasparri: «Provvedimenti inutili»

Un quadro desolante e preoccuante, afferma il senatore di Forza Italia, siprattutto a fronte degli annunci e dei proclami di Lega e M5S: «Avevano annunciato la fine della povertà, della disoccupazione, numeri eccezionali per l’economia nel 2019 – aggiunge Gasparri nella sua analisi – e invece l’orizzonte per il nostro Paese è nero». È grave soprattutto che i rimedi siano peggiori dei guai, commenta Gasparri. «Si varano inutili provvedimenti assistenzialistici e si bloccano opere pubbliche e cantieri. L’ignoranza dei grillini sta creando seri danni all’Italia dai quali potrebbe essere difficile riprendersi. Altri non si rendano corresponsabili di questa situazione non più tollerabile e stacchino la spina a questo governo finché si è in tempo».