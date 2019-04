Europee, sondaggio francese: solo Macron e Marine Le Pen con il vento in poppa

La République En Marche, il raggruppamento costituito dal presidente Emmanuel Macron all’indomani dalla sua elezione all’Eliseo, e il Rassemblement National di Marine Le Pen continuano ad essere favoriti nei sondaggi realizzati in vista delle elezioni europee del 26 maggio.

Il partito del Presidente al 24%; quello di Marine Le Pen al 21,5

Secondo uno studio condotto da Harris Interactive Epoka pubblicato oggi sul quotidiano Le Figaro, il 24 per cento degli intervistati dice di aver scelto la lista di Macron guidata dall’ex ministra Nathalie Loiseau, mentre il 21,5 per cento ha scelto quella di Marine Le Pen capeggiata dal candidato Jordan Bardella. Ordine d’arrivo invariato anche nel caso di candidatura dei gilet gialli, il movimento che da circa cinque mesi tiene in scacco il governo francese manifestando violentemente ogni sabato nel centro di Parigi.

In risalita gollisti e Verdi

Nel nuovo Parlamento europeo, il partito macronista eleggerebbe 23 deputati, 20 quelli in quota al Rassemblement di Marine Le Pen. Tutti staccati gli altri partiti: in risalita la lista dei Républicains, guidata da Francois-Xavier Bellamy, che si stabilizza al suo livello più alto, il 14 per cento contro il 12 di due mesi fa. Si tratta sempre di proporzioni alquanto modeste se solo si pensa che tale gruppo rappresenta la continuità storica con il movimento gollista, per lunghi periodi maggioritario. Non riesce ancora a vedere la doppia cifra la sinistra radicale di France Insoumise guidata da Jean-Luc Mélenchon che si attesta al 9,5 per cento. A tallonarla, con il 9 per cento nei sondaggi, nei sondaggi, l’Europe-ECologie-LesVerts. L’alleanza tra socialisti e il movimento Place Publique di Raphael Glucksmann arriva al al 6,5 per cento. Ma Oltralpe domina soprattutto l’incertezza. Meno della metà dice francesi, il 46 per cento, dice con certezza che intende recarsi alle urne il 26 maggio.