Entra nudo in metropolitana per 5 minuti di follia: passeggeri inorriditi, immagini virali (Video)

«Passengers shocking» recita il titolo abbozzato sulle immagini del video virale sul web da quando, questa mattina, su uno dei vagoni della Piccadilly Line di Londra, come sempre terribilmente affollata, è entrato, tra gli altri, un uomo nudo come mamma l’ha fatto, dotato di un solo zainetto a corredo delle sue nudità…

Nudo in metropolitana: 5 folli minuti che hanno sconcertato i passeggeri a bordo

E tra i passeggeri attoniti, uno di loro non si è lasciato turbare più di tanto e, preso il telefonino, ha cominciato a registrare quelle immagini inusuali che persono in una città come Londra, che davvero può dire di averle viste tutte, ha destato scalpore tra i più. E quel che più ha colpito, della scena al limite del surreale, è quella estrema disinvoltura ostentata dall’uomo nudo in metropolitana, che quasi come indossasse giacca, cravatta e pantaloni e biancheria d’ordinanza, una volta colti gli sguardi esterrefatti del suo compagni di viaggio a bordo su una delle linee più importanti di tutta la capitale inglese, ha pensato bene di vincere l’imbarazzo improvvisando esercizi ginnici con lo zaino che aveva on mano. A quel punto, uno dei passeggeri ha cercato di ridimensionare al situazione e, vincendo lo sconcerto dei più, ha domandato al protagonista dello stravagante siparietto: «Hey fratello, stai bene? ok, allora per favore lascia il treno»… E lui,come silenziosamente era è entrato, cosdì è uscito, abbandonando il treno…

Nudo in metropolitana, le immagini della “stravagante impresa” in un video virale sui social

Quanto accaduto fino a quel momento, rigorosamente registrato da uno dei tanti presenti nel vagone in quegli istanti, è diventato oggetto di un video immediatamente andato virale sui social. tanto che la notizia, rilanciata dal britannico Mirror, è stata rilanciata anche dai alcuni dei nostri quotidiani, come Il Giornale che, proprio in queste ore, nel riportare la vicenda racconta anche il suo epilogo: «La polizia per ora non ha confermato alcun arresto e la cronaca locale non ha diffuso le generalità dell’uomo o spiegato il perché abbia compiuto un gesto simile… L’uomo non ha aggredito nessuno e anzi, non appena è stato invitato dagli altri passeggeri a scendere si è dileguato facendo perdere le sue tracce come se nulla fosse accaduto». E invece quei 5 folli minuti in metropolitana saranno oggetto di grandi chiacchiere e post per ancora molte ore…