Elisa Isoardi manda al diavolo gli haters: «Zitti, ho scelto Alessandro con il cuore»

Elisa Isoardi pubblica una foto in compagnia del suo nuovo compagno Alessandro Di Paolo e su Instagram si scatenano gli haters, i soliti leoni della tastiera che trovano qualsiasi pretesto per sfogarsi con gli insulti. Troppo per la conduttrice, che decide così di rispondere in difesa del suo uomo.

Le frasi con cui Elisa Isoardi risponde agli haters

«A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita – scrive nei commenti al post – vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati. Io – sottolinea Isoardi – li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi». E a chi l’accusa di aver pubblicato lo scatto al solo scopo di far ingelosire Salvini – da poco uscito allo scoperto con la nuova fiamma Francesca Verdini , la conduttrice replica: «Io non rendo pariglia, mi sono lasciata da mesi e vivo la mia vita. Cerco di farlo sempre con sorriso e serenità». «Impariamo – aggiunge in un altro commento – a riconoscere le persone col cuore, con l’anima. Non è difficile».