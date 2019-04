La storia continua ad essere un giallo. Senza sfumature. Da settimane il matrimonio di Pamela Prati con tale Mark Caltagirone sta tenendo banco monopolizzando tutto. Programmi tv e giornali non parlano di altro, ma adesso arriva un’altra clamorosa rivelazione. A Storie italiane, il programma del daytime di Rai1 con Eleonora Daniele, arriva l’ex di Pamela. Si tratta di Max Bertolani che dice: “Sono rimasto esterrefatto, è un qualcosa di scioccante. Io ai tempi ero innamoratissimo di Pamela, volevo sposarla e avere un figlio” (i due hanno avuto una lunga relazione).

“Non ci siamo sposati perché evidentemente era una cosa che volevo solo io – continua Bertolani, ospite di Storie Italiane nel salotto di Eleonora Daniele – Ho vissuto una grande storia d’amore, ci sono rimasto male perché avevo in mente un altro film con lei, secondo me sarebbe stata una madre fantastica, aveva raggiunto il top nello spettacolo e forse l’esperienza di madre sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Eravamo un qualcosa di unico, meraviglioso, un amore bellissimo e vero. Lei è molto fragile come persona, forse ci sono persone vicine che non la stanno supportando in maniera giusta. Lei è una persona buona, ha fatto degli errori ingenui per ascoltare altre persone che le facevano mille moine”, parola dell’ex della primadonna del Bagaglino.

I fan di Pamela continuano a chiedersi: si tratta di un matrimonio che sarà celebrato per davvero? Esiste Mark Caltagirone? Lo staff della Prati continua a dire che le nozze ci saranno realmente. Insomma, secondo loro: “Questo matrimonio s’ha da fare”.