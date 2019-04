Devastata la sede del quotidiano “Il Roma”: indaga la Digos (video)

Irruzione al quotidiano Il Roma. A darne notizia lo stesso quotidiano napoletano, sul suo sito. «È stato un choc stamattina per chi ha aperto la redazione – si legge nell’articolo – trovarsi di fronte ai cassetti ribaltati, i documenti rovistati, le serrature rotte di ogni angolo della sede napoletana del giornale, in via Chiatamone 7». «Nella notte, ignoti hanno aperto l’ingresso e sono rimasti a lungo per cercare con calma qualcosa che al momento non è ancora chiaro capire. Le indagini sono state immediatamente avviate dalla Digos e con gli esperti della Scientifica che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti». Al momento, nessuna pista viene esclusa, in una città dove reati della criminalità organizzata e atti vandalici sono all’ordine del giorno.

La Fnsi sul raid a Il Roma: “Episodio inquietante”

«È un episodio inquietante sul quale chiediamo agli investigatori di fare luce al più presto. Il Roma è uno di quei giornali che in prima linea parla di camorra e illumina territori al margine», affermano in una nota la Federazione nazionale della stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania.

«Ai colleghi della storica testata la solidarietà del sindacato dei giornalisti e l’invito a continuare senza timore le loro inchieste. Saremo al loro fianco in ogni sede», concludono Fnsi e Sugc.