Clamorosa gaffe della Fornero: “Difendo quota 100”. Floris: “Errore terribile” (video)

Dopo cinque minuti di lezioncine moralistiche al governo giallo-verde, di critiche agli italiani che lo hanno votato e di ironie sugli sforamenti dei conti pubblici e sulla recessione, dal minuto 5.20 del video che vi proponiamo in basso l’ex ministro Elsa Fornero scivola su una clamorosa gaffe quando dice: “Io difendo la riforma di quota 100”, in riferimento proprio al provvedimento che ha spazzato via i suoi svarioni sugli esodati. “Un errore terribile, professoressa”, ha detto il conduttore di DiMartedì Giovanno Floris, dando a lei la possibilità di correggersi: “Mi riferivo al reddito di cittadinanza…”.