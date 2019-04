Centri sociali insultano Salvini. Lui replica: “Che probemi avete?” (video)

I centri sociali contestano ancora, più ridicoli che mai. «Salvini carogna ritorna nella fogna e alla fine l’immancabile Bella Ciao… Ma che problemi hanno questi secondo voi?». Così il ministro dell’Interno, su Facebook, postando il video dei giovani che ieri a Perugia si sono scatenati contro di lui.

Ma dietro lo sparuto gruppetto di contestatori, c’è stata una folla imponente di simpatizzanti. Dopo il comizio, di fronte ai palazzi della Regione, Salvini si è trattenuto più di un’ora e mezza con i perugini per selfie e strette di mano. E al democrat Verini che si lamenta della tempestività della presenza di Salvini, in concomitanza con le dimissioni della governatrice dell’Umbria per l’inchiesta della Procura, risponde sardonico. «Se io fossi un dirigente del Pd guarderei ai problemi in casa mia – sorride – piuttosto che prendermela con Salvini che l’Umbria non l’ha mai governata».

Odiatori di professione, non solo i giovani dei centri sociali. Sono in servizio permamente effettivo, ma tuttavia non incappano mai nella censura di Facebook. Perché per il signor Zuckerberg, sul concetto di odio i suoi algoritmi hanno un evidente strabismo. Con l’occhio spostato tutto decisamente a sinistra.