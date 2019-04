Caso Cirillo, rispunta Raffaele Cutolo: minacce ai politici e accuse ai magistrati: ho in mano documenti…

Parole pesanti contro i magistrati campani accusati di non essere voluti andare fino in fondo nell’indagine sulla trattativa fra la Camorra e le Brigate Rosse per la liberazione del pezzo da novanta della Democrazia Cristiana, Ciro Cirillo. E la velata minaccia di tirare fuori documenti inediti e imbarazzanti che aleggiano, come una spada di Damocle, sui politici della Prima Repubblica.

Riecco il fantasma di Raffaele Cutolo. La figura del boss della Camorra seppellito nel supercarcere di Parma dove si trova detenuto per scontare le sue numerose e pesanti condanne, torna ad agitare il sonno dei politici della Prima Repubblica.

“Avevamo dei documenti da usare contro i politici per i fatti della trattativa: alcuni li aveva Enzo Casillo (uno degli uomini di punta della Nuova Camorra Organizzata, poi ammazzato nella guerra di camorra, ndr) altri documenti invece li ho io ma moriranno con me”, rivela, nel 2016, Raffaele Cutolo, ascoltato dai magistrati nel supercarcere di Parma nella veste di persona informata dei fatti, quindi senza la presenza di un avvocato.

Cutolo parla della trattativa condotta per la liberazione dell’assessore regionale della Dc, Ciro Cirillo, sequestrato il 27 aprile del 1981 e liberato il 24 luglio successivo, dopo il pagamento di un riscatto di 1 miliardo e 400 milioni di lire.

Una trattativa delicata è imbarazzante condotta con Brigate Rosse e Servizi segreti.

“Le Br – sostiene Cutolo nel verbale del 2016 svelato e pubblicato ora, a due anni di distanza da quell’interrogatorio, dal quotidiano campano Il Mattino – non potevano che accettare, eravamo più forti, sia dentro che fuori le carceri”.

Secondo Raffaele Cutolo, la Procura di Napoli non andò a fondo nell’indagine sulla trattativa per la liberazione. A parte, ci tiene a precisare Raffaele Cutolo differenziando le responsabilità, il magistrato Carlo Alemi, “unico – assicura Cutolo – deciso ad andare fino in fondo”.