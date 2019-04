Bielsa, ‘loco’ e leale: segna con l’avversario a terra e ordina ai suoi di subire gol (video)

Sarà pure “loco” Marcelo Bielsa, attualmente allenatore del Leeds United. Ma è un matto tutto speciale: leale e onesto. Che di questi tempi è roba quasi da non credere. E, insomma, il “loco” Bielsa ne ha fatta un’altra delle sue, ordinando alla squadra di far segnare gli avversari! Perchè in precedenza i suoi ragazzi, impegnati in una gara contro l’Aston Villa nella serie B inglese, avevano fatto gol infischiandosene del fatto che un giocatore avversario era rimasto a terra a centrocampo. Nel video che qui sotto proponiamo al lettore – e che ha già fatto il giro del mondo- si vede, dopo la rete segnata dai giocatori del Leeds, Bielsa che richiama i suoi e con fare spiccio ordina di subire la rete dagli avversari. Lezione di fair-play di un argentino agli inglesi. E questa è un’altra notizia!