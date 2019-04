Barbara d’Urso travolta dalle critiche sul web: «Vergognati, proteggi la De Andrè»

Buongiorno!!! Ieri il Grande Fratello è volato al 19,3% di share con picchi di oltre il 30% di share e di 4 milioni e mezzo di spettatori in prima serata!!! Un risultato pazzesco contro il colosso dei colossi Montalbano! Grazie». Barbara D’Urso esulta sui social, si è avvicinata di molto al risultato di Montalbano che di solito negli ascolti fa piazza pulita degli avversari. Mediaset ringrazia. Ma lei finisce sotto processo, sia per l’uscita di Lemme sia perché coccola i suoi “protetti”. E su Facebook arriva una valanga di commenti e una raffica di critiche.

Barbara D’Urso sotto attacco: “Sei faziosa”

Il programma sta esagerando con insulti, atteggiamenti oltre ogni limite (ma solo alcuni sanzionati per davvero, perché altri – come quelli di Christian Imparato – quasi ignorati perché lui non si tocca), intrusioni nella vita privata. «Schifo volgare…», scrive Daniela U. «dovevate eliminare chi ha minacciato di aspettare fuori Lemme! Violenza, volgarità, esibizionismo, baci tea donne per attirare lo share». Demetra N. avanza un sospetto: «Se il televoto fosse reale e non pilotato, la De André sarebbe fuori». Sulla stessa falsariga Paola T.: «Ma vergognati, voto falsato! La de Andrè doveva uscire in pompa magna, maleducata e cafona, bulla da due soldi». Cinzia G. incalza: «La De André protetta dalla D’Urso : ho visto commenti di gente nei giorni scorsi che la voleva fuori, tantissime persone. E magicamente si salva». E Maria Teresa B. sbotta: «Francesca la peggiore, bullizzava il dottor Lemme. Kikò che prende in giro Michael! Ma che schifo e vergogna».