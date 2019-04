Aumento dell’Iva, il M5S contro Tria: “Vada nel Pd”. Meloni: “Colpo di grazia all’economia”

Le parole del ministro Tria sono suonate come un annuncio, più che come un ammonimento. “La legislazione vigente in materia fiscale è confermata in attesa di definire nei prossimi mesi misure alternative”, ha detto questa mattina il ministro dell’Economia Giovanni Tria, in audizione sul Documento di Economia e Finanza in commissione Bilancio al Senato, aggiungendo che “lo scenario tendenziale del Def incorpora i rialzi dell’Iva e delle accise“.

Una sconfessione clamorosa della linea del governo, che aveva escluso categoricamente qualsiasi ritocco delle accise con il ricorso alla clausola di salvaguadia. Non a caso, la polemica s’infiamma subito e a sretto giro interviene il vicepremier Luigi Di Maio: “Con questo governo non ci sarà nessun aumento dell’Iva, deve essere chiaro. Finché il M5S sarà al governo non ci sarà nessun aumento dell’Iva, al contrario. l’obiettivo è ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese. Serve la volontà politica. Noi ce l’abbiamo. Mi auguro ce l’abbiano anche gli altri. Fermo restando che ci sono già soluzioni sul tavolo volte ad evitare un aumento”. La chiosa, affidata a una nota del M5S, è durissima: “Se Tria vuole l’amento dell’Iva vada nel Pd”.

Quell’annuncio di Tria suscita allarme anche nelle opposizioni: “Il ministro Tria conferma l’aumento dell’Iva e delle accise: il governo grilloleghista vuole infliggere il colpo di grazia all’economia italiana, già in ginocchio per colpa di politiche scellerate. Fratelli d’Italia farà le barricate in Parlamento per fermare questa follia”, scrive su twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“La sorpresa che gli italiani troveranno dentro l’uovo di Pasqua del governo sarà l’aumento dell’Iva. Questo significa: più tasse e meno consumi. La propaganda si scontra con la realtà. Altro che anno bellissimo, quello in corso rischia di essere il peggiore dell’ultimo decennio”, attacca anche Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, parlando ai tg.