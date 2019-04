Allarme di Gasparri sull’Unicredit: “Vigilare con attenzione, quali garanzie ci sono per i clienti?”

”È molto preoccupante la situazione di Unicredit che rischia una pesantissima sanzione da parte della Commissione Europea per un’ipotesi di distorsione della concorrenza per vicende degli anni passati”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia). “La vicenda – ricorda – coinvolge una controllata tedesca di Unicredit e c’è l’ipotesi che si sia formato un cartello. Si ipotizza una sanzione enorme, probabilmente anche di 2 miliardi di euro”. “A questo punto è bene chiedere alle autorità di vigilanza, interne ed internazionali, di seguire questa vicenda. E di allertare la clientela. Perché una sanzione di queste dimensioni – sottolinea Gasparri – può creare problemi anche a un colosso del credito come Unicredit. Nei giorni scorsi questa banca è stata al centro anche di un altro scandalo in Cina, dove gli insufficienti controlli hanno consentito a degli imbroglioni di sottrarre milioni e milioni di euro ad Unicredit. Come funziona questo gruppo creditizio? Quali garanzie ci sono per i clienti? Bisogna tenere gli occhi bene aperti. Probabilmente le vicende bancarie possono riservare ancora qualche dolorosa sorpresa per gli italiani”.