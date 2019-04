Sei bambini i fra i dieci e gli undici anni sono rimasti feriti in modo grave nel primo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla carreggiata sud dell’A1 Roma-Napoli, all’altezza di Zagarolo. Si è trattato di uno scontro fra il pulmino dove si trovavano i bambini, un tir e un’auto. In seguito all’incidente cinque ragazzi sono stati trasportati a Roma, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e al Sant’Eugenio: tutti in codice rosso. Uno per la frattura di una gamba. Andavano in gita quando a causa dell’urto sono stati sballottati nel pulmino. Anche un adulto è ricoverato in codice rosso all’Umberto I. Sul po sto quattro ambulanze, un’automedica e l’elicottero del 118.

Quattro chilometri di coda

Ci sono anche altri tre feriti, anche loro non in gravi condizioni. Sul posto, alle 13, due squadre dei vigili del fuoco, insieme con polizia stradale e alcune ambulanze che hanno fatto la spola con gli ospedali di Roma e Frascati. La carreggiata sud è stata chiusa al traffico per un’ora (e poi riaperta poco dopo le 14) per consentire i rilievi e rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente anche con una gru dei pompieri. All’interno del tratto chiuso il traffico è stato bloccato e si sono registrati 4 chilometri di coda.