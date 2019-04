“In Europa per cambiare tutto” è questo il titolo della prima Conferenza Programmatica nazionale di Fratelli d’Italia che si terrà a Torino il prossimo 13 e 14 aprile presso il Lingotto Fiere. Durante la due giorni saranno presentati i candidati alle prossime elezioni europee del 26 maggio e sarà reso noto e votato anche il programma con il quale il partito si presenterà a questo importante appuntamento elettorale.

Si vota il programma elettorale

Parteciperanno al voto sul programma i delegati di diritto e delegati elettivi. Per partecipare come delegati di diritto è necessario avere almeno uno dei requisiti elettivi o di incarichi interni come: Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, Portavoce provinciale, Dirigente provinciale, Portavoce/Responsabile comunale, Presidente di Regione, Consigliere e/o assessore regionale, Portavoce regionale, Dirigente regionale, Assemblea nazionale, Direzione nazionale, Responsabile o dirigente di Dipartimento, Esecutivo nazionale, Parlamentare, Dirigente di Gioventù Nazionale e Azione Universitaria.

La Carta dei valori

Per partecipare come delegati elettivi è sufficiente aderire alla Carta dei valori ed essere eletti nei seggi pubblici e aperti che si terranno in tutta Italia i prossimi 5,6 e 7 aprile. I delegati di diritto ed elettivi dovranno iniziare a registrarsi online non oltre il 10 Aprile sul sito: http://www.rsigroup.it/fratelliditalia.

E’ possibile far partecipare, fino ad esaurimento posti, anche ospiti non delegati, ma questi non potranno partecipare alle votazioni.

E’ stata scelta Torino per la prima conferenza programmatica perché questa città è diventata simbolo di un’Italia che vuole ripartire.