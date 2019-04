A Salvini scappa una parolaccia al microfono in conferenza stampa (video)

Perde la pazienza, Matteo Salvini, alla presentazione del nuovo gruppo sovranista a Milano. E gli scappa la parolaccia in conferenza stampa. La giornalista gli chiede: «Come mai la defezione di Marine Le Pen?». E lui, un po’ irritato: «Ma c…o, ma… non si dice ca…o ma è sempre colpa di chi si spiega e quindi è colpa mia», afferma Salvini mettendosi per un attimo la mano sulla bocca. «E ripeto per la sedicesima volta quello che ho detto per sedici volte. È una scelta di essere qua in quattro e io a nome di tutti i movimenti politici del mio gruppo… francesi, olandesi, austriaci, belgi, ecc. che mi hanno delegato ad essere uno perché se fossimo stati in quindici, per voi sarebbe stato scomodo».