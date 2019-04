Ormai siamo all’Italia dei Senza Patria. Quelli ai quali bandiera e inno nazionale non dicono più nulla. Nello sport predicano lealtà ma voltano le spalle alla Nazione. Per la serie facciamoci riconoscere, sui campi di basket si canterà la Marsigliese e non l’Inno di Mameli. Non ci si scambiano più le maglie, si indossano direttamente quelle altrui. È dai tempi di Badoglio che funziona così.

L’esibizionismo di marca provinciale si manifesta per Notre Dame. Una tragedia che ha colpito il mondo ci vede cospargere lacrime di coccodrillo sui campi dove oggi si disputeranno gli incontri di pallacanestro rinunciando al nostro orgoglio nazionale. Non ci sarà l’inno francese accanto a quello italiano. No, quello italiano sparirà proprio. Ormai è una moda cancellare ogni traccia di noi: lo ha fatto anche il Pd dal balcone del Nazzareno, lasciando solo la bandiera europea.

Qualcuno dovrebbe domandare in giro se per caso, in occasione del crollo del Ponte Morandi con la drammatica morte di decine e decine di nostri connazionali, in quale campo di bocce d’Oltralpe siano risuonate le note dell’Inno di Mameli.

Tifosi in rivolta

Ci si chiede se dalle parti della Lega Basket si sia improvvisamente impazziti o se il caldo di questi giorni si sia impadronito dei vertici, dei decisori di queste strambe idee. Che hanno la sola conseguenza di far perdere valore al sentimento di autentica solidarietà che si è mosso per il rogo della Cattedrale di Parigi.

Si è scatenata ad esempio la rivolta delle tifoserie. Che sui social hanno sparato ad alzo zero contro la stravagante iniziativa. Mettendo in campo – è il caso di dirlo – le più suggestive modalità di contestazione della Marsigliese al posto di Fratelli d’Italia.

Non entrare nel palazzetto. Fischiare durante l’inno. Girarsi di spalle. Oppure entrare direttamente dopo che è stato suonato. Chissà se prima i poi ci si renderà conto che la nostra Patria merita rispetto anche nelle manifestazioni sportive, che non si può più scherzare con quelli che sono i simboli della Nazione.

Penosa retromarcia

E suona assolutamente condivisibile la riflessione che ha fatto in proposito il deputato di FdI Carlo Fidanza: “Mi lascia perplesso la scelta della lega Basket di far suonare l’inno francese al posto di quello italiano per la tragedia di Notre Dame. Doverosa la vicinanza al popolo francese ma sostituire l’inno italiano è inaccettabile! Non risulta a memoria che tali scelte siano state fatte in occasione di eventi tragici – prosegue – come i numerosi attentati terroristici che hanno colpito la stessa Francia e altri paesi europei causando decine di vittime. Ne’ tantomeno risulta che analoga iniziativa sia stata svolta in altri paesi in solidarieta’ all’Italia”.

La protesta esplosa da tantissimi settori – i più diversi – ha poi costretto ad una parzialissima retromarcia la Lega basket, ma resta la pessima figura. Pare che adesso abbiano stabilito che l’inno francese sarà suonato non obbligatoriamente ma sarà solo una facoltà. Quindi, le società di pallacanestro che non aderiranno alla curiosa ideona, non subiranno una sanzione. Meglio così: piuttosto che quattrini per una multa da pagare alla Lega magari preferiranno mandare un obolo per ricostruire la Cattedrale.