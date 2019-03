Sulla Tav Salvini si gioca la faccia: le imprese non ci stanno e si dicono “disgustate”

Il rapporto tra la Lega di Matteo Salvini e il “partito del Pil” è sottoposto a uno stress costante. Lo scrive il Corriere e non gli si può dare torto. Il tenore dell’ira degli imprenditori contro un governo dove ha vinto per ora la linea del no alle infrastrutture è ben fotografato nelle dichiarazioni di Corrado Alberto, presidente dell’Api (Associazione piccole e medie industrie) di Torino: “Sono disgustato dalla situazione e dal comportamento di un governo che offende chi lavora seriamente e concretamente per dare una prospettiva di crescita al Paese”. Corrado Alberto è fra gli animatori del gruppo di oltre 33 associazioni che da ottobre si sta battendo per la realizzazione della Torino-Lione.

“Qui si gioca con la pelle degli imprenditori e dei lavoratori per raggiungere un obiettivo elettorale e non per il bene di tutto il Paese – aggiunge in una nota – non si tratta solamente della Torino-Lione, ma dell’insieme delle politiche economiche e del lavoro che si vogliono mettere in atto. L’Italia sta perdendo credibilità e affidabilità in Europa. Mi chiedo quanto le imprese potranno ancora resistere”, conclude Alberto.

E nel giorno in cui la Tav veniva affossata il fronte favorevole all’opera è sceso nuovamente in piazza: oltre un migliaio di persone al grido di ‘Sì Tav subito’ si sono radunate in piazza Carignano a Torino, davanti alla sede del primo Parlamento italiano per partecipare al flash mob promosso dalle madamin di ‘Sì’ Torino va avanti’, indossano indumenti e accessori di colore arancione, colore simbolo del comitato fondato dalle madamin. Tra i presenti anche il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, i presidenti di Unione Industriale di Torino e Amma, Dario Gallina e Giorgio Marsiaj, numerosi esponenti politici del centrosinistra.

Salvini e la Lega devono fare molta attenzione al fatto che la sinistra cerca ora una sponda per riprendere fiato proprio soffiando sul fuoco del disagio degli imprenditori: Nicola Zingaretti ha scelto non a caso la piazza di Torino per la sua prima uscita pubblica dopo l’investitura ricevuta con le primarie. E un politico navigato come Osvaldo Napoli fa profezie fosche per il futuro della Regione Piemonte: se continuano così a Palazzo Chigi, commenta, Sergio Chiamparino sarà rieletto. E a Matteo Salvini saranno fischiate le orecchie.