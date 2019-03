Strage di Bologna, nuovi dubbi dopo l’esumazione. Quei resti sono della terrorista?

Si infittisce ancor di più il mistero sui resti di Maria Fresu, la giovane mamma sarda di 24 anni, che sarebbe stata “disintegrata” dall’esplosione della valigia della strage di Bologna piazzata all’interno della sala d’aspetto di seconda classe della stazione quel 2 agosto 1980. Una “disintegrazione” che, a parere degli esperti, tecnicamente non sta in piedi. E che potrebbe essere funzionale a nascondere la presenza di una 86esima vittima, forse la terrorista che trasportava quella valigia esplosiva.

Il giorno dopo l’esumazione dei resti attribuiti a Maria Fresu presso il cimitero toscano di Montespertoli – esumazione ignorata dall’Associazione parenti delle vittime di Bologna che non ha inviato nessun consulente tecnico – disposta dalla Corte d’Assise di Bologna di fronte alla quale si sta celebrando l’ennesimo processo per la strage, questa volta contro l’ex-Nar, Gilberto Cavallini, sono molti i conti che non tornano tanto da rendersi, a questo punto, indispensabile l’esame del Dna per allontanare definitivamente i sospetti su un possibile inquinamento delle prove.

Le due bare e la sparizione del contenitore in vetro contenente formaldeide

Una delle sorelle di Maria Fresu aveva detto alla polizia giudiziaria di aver ricevuto all’epoca una cassetta contenente i resti – un lembo facciale custodito in un barattolo di vetro – e di averla consegnata, così com’era, agli addetti delle onoranze funebri chiedendo loro di metterla nella bara della figlia di Maria, Angela, tre anni, deceduta anch’essa – ma per schiacciamento – nell’esplosione della strage di Bologna.

I periti incaricati dalla Corte di Assise di Bologna che si sono recati ieri al cimitero di Montespertoli convinti di trovare il contenitore in vetro con i resti di Maria Fresu sotto formaldeide custoditi nella bara della bimba hanno lì scoperto, con grande sorpresa, che, in realtà c’era un’altra bara con il nome di Maria Fresu, nel fornetto accanto a quello della figlia. E, per questo, la bara della piccola Angela non è stata aperta.

Nella bara di Maria Fresu non c’era né la cassetta consegnata dall’Obitorio di Bologna ai familiari né il contenitore in vetro con la formaldeide ma i resti attribuiti arbitrariamente alla donna erano stati riversati direttamente su un cuscino.

I resti trovati non combaciano con quanto scritto nella vecchia perizia Pappalardo

Il materiale esumato, diviso in quattro sacchetti sigillati, è stato preso in consegna dal colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, Comandante della Sezione Chimica Esplosivi ed Infiammabili del Ris di Roma e sarà esaminato nei prossimi giorni, probabilmente intorno a metà aprile, per cercare tracce di esplosivo.

Da un primo esame, tuttavia, ciò che è stato trovato dai periti – fra gli altri l’esplosivista geominerario Danilo Coppe docente di Analisi chimiche forensi per l’Università di Bologna coadiuvato dal medico legale parmense Stefano Buzzi, docente all’Università di Parma – è totalmente diverso da ciò che è stato descritto nella vecchia, contestatissima, perizia scritta dal medico legale Giuseppe Pappalardo, lo specialista che attribuiva i resti a Maria Fresu sulla base della cosiddetta “secrezione paradossa“, una tesi, priva di qualsiasi valenza scientifica, che tentava di spiegare così perché il gruppo sanguigno identificato nei resti organici – gruppo sanguigno A – era differente da quello – gruppo sanguigno Zero – della giovane mamma sarda deceduta. Identico gruppo sanguigno Zero che avevano il padre e la madre di Maria Fresu oltre ai sette fra fratelli e sorelle.

Com’è possibile?

Cosa è stato messo in quella bara? Quei resti trovati ieri nel corso della riesumazione appartengono effettivamente a Maria Fresu? I dubbi, a questo punto, sono molti. E l’analisi del Dna sembra essere l’unica strada percorribile per sgomberare definitivamente il campo dai sospetti di un inquinamento probatorio.

L’identificazione di Maria Fresu non coincide con quanto trovato nella bara

I parenti di Maria Fresu, il padre Salvatore e la sorella Giuseppina, che all’epoca aveva 23 anni, vennero convocati dalla polizia giudiziaria della Procura, il 18 agosto 1980, sedici giorni dopo la strage di Bologna, per il riconoscimento di quei resti – «un lembo di volto umano, glabro e con capelli lunghi, assieme ad un frammento osseo, corrispondente a un epifisi femorale» – trovati alla stazione felsinea e portati all’Obitorio il 3 agosto.

Il brigadiere Ceccarelli, incaricato, all’epoca, dai pm, riporta così, testualmente, nel processo verbale di sommarie informazioni, ciò che dichiararono, concordando, il padre e la sorella di Maria Fresu: «Abbiamo esaminato i tegumenti del volto di donna mostratici e rileviamo la concordanza dei seguenti elementi: colore castano dell’iride dell’occhio residuo sinistro, sottigliezza delle labbra e corrispondenza delle linee del mento e della piega trasversale tra questi ed il labbro inferiore, sopracciglia sottili e depilate, colore castano dei capelli residui, compatibilità della forma del naso, a livello dei denti inferiori residui, posizione un po’ obliqua convergente superiormente degli incisivi centrali in modo tra loro rimane un piccolo spazio triangolare con l’apice rivolto verso l’alto».

Come si vede l’identificazione che sarebbe stata fatta dal padre e dalla sorella di Maria Fresu sulla base del reperto che sarebbe stato mostrato loro è molto precisa e sembra proprio che avvenga su un lembo facciale per buona parte integro: c’è l’occhio sinistro, colore castano, le labbra, il mento, le sopracciglia depilate, i capelli, il naso, i denti, gli incisivi centrali inferiori…

Il problema è che quello che è stato trovato ieri nella bara di Maria Fresu al cimitero di Montespertoli nel corso dell’esumazione dai periti incaricati dalla Corte d’Assise di Bologna non corrisponde neanche lontanamente a questa particolareggiata descrizione, fatta dal brigadiere Ceccarelli della polizia giudiziaria in forza alla Procura di Bologna – del reperto se ne incaricò l’allora sostituto procuratore Luigi Persico – e certificata anche dal medico legale Giuseppe Pappalardo.

Le tecniche del Ris per trovare esplosivo utilizzate anche in Polonia

Chi ha visto il materiale estratto dalla bara di Maria Fresu parla di «un ammasso di sostanza organica» – quindi non un lembo facciale semi integro ma, semmai, «uno scalpo» con alcuni capelli. Nessun occhio sinistro, né labbra, mento, sopracciglia depilate, né il naso. E un solo dente. Oltre a una mano di piccole dimensioni con tre dita sottili e le unghie laccate. E’ la stessa mano di donna che fu trovata fra i detriti della stazione di Bologna trasportati ai campi di Caprara attribuita a Maria Fresu?

Cosa hanno messo, dunque, in quella bara? Sono davvero i resti di Maria Fresu così come li aveva descritti il brigadiere Ceccarelli e il medico legale Giuseppe Pappalardo? E dove è finito l’occhio sinistro?

«Se nella bara c’era un occhio avremmo dovuto trovarlo anche a distanza di 39 anni», assicura uno dei periti.

«Scopo delle analisi è quello di trovare i residui di esplosivo», aggiungono i periti senza nascondere tuttavia che, vista la differenza fra quanto trovato nella bara e quanto descritto nella precedente contestatissima perizia Pappalardo, sarebbe opportuno approfondire definitivamente l’identità di quei resti attraverso l’esame del Dna che, all’epoca, non era possibile.

«Se c’è una parte dei capelli che si è preservata più delle altre, l’esplosivo sui capelli possiamo trovarlo», dicono fiduciosi i periti consapevoli che il Ris dei carabinieri ha sviluppato metodiche e tecniche all’avanguardia per trovare tracce di esplosivi sui cadaveri e, in particolare, su materiale organico già degradato, anche a decine di anni di distanza.

Non è un caso che la Procura Generale polacca si sia affidata proprio al Ris di Roma per fare definitivamente luce su una delle stragi più oscure della Polonia, quella del 10 aprile 2010 quando l’aereo presidenziale sul quale viaggiava il presidente Lech Kaczynski si schiantò a Smolensk.