Star vegana sorpresa a mangiare pesce fritto: i fan la demoliscono, lei chiede perdono

Lei si chiama Yovana Mendoza Ayres, e a soli 29 anni era fino a poche ore fa una star del mondo crudista e vegano, grazie alla sua pagina Instagram, Rawvana, che conta oltre un milione e trecento mila follower. Secondo Yovana bisognerebbe cibarsi solo di frutta e verdura, escludendo ogni cibo di derivazione animale, tra cui latte e uova. Ma proprio lei ha tradito il credo vegano, che propaganda in rete da ben sei anni, mangiando pesce fritto in un ristorante. La foto della “trasgressione” non è passata inosservata e i suoi fan, soprattutto i seguaci del “crudismo”, l’hanno presa a male parole. Lei si è scusata e ha chiesto perdono. Niente da fare: “Troppo tardi per le tue scuse, sei una falsa”, “Dovresti ridare indietro tutti i soldi che hai fatto dicendo che sei vegana”, “Ormai puzzi di pesce”, “Noi non ti scusiamo, fai schifo!”.