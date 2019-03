Salvini festeggia su Fb i suoi 46 anni con una torta e le mimose. La sinistra lo attaccherà…

Lui, una torta gigante e un solo commento: grazie! Accanto un cuoricino rosso. È questo il post che compare sulla pagina facebook del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che oggi compie 46 anni. Sotto una raffica di auguri e tanti appelli a non far cadere il governo. “Lasci perdere la Tav”; “Non buttare questi nove mesi x la Tav”; “Auguri Capitano e mi raccomando non faccia cadere il governo sulla tav”: la Torino-Lione è un leitmotiv tra i quasi ottomila post di auguri al leader leghista sul social, dove sono soprattutto i sostenitori lo esortarlo a non rischiare per non fare cadere il governo. Sembra quasi che il leghista abbia nelle mani il destino del M5S, i cui elettori temono, in caso di caduta del governo, di non poter più tornare al governo. Gli auguri sembrano sinceri, ma in tanti lo pungolano sui presunti “interessi” segreti che muoverebbero i sostenitori della Tav, tra cui, come tutti sanno, c’è anche la stragrande maggioranza dei leghisti. Ecco perché gli auguri a Matteo vanno fatti, e non solo per i 46 anni. E la sinistra, invece? Dopo le polemiche sulla brioche e la nutella, lo attaccherà per la torta? E per le mimose?