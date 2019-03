Prodi senza vergogna: «Italiani defraudati dall’euro? È colpa di Berlusconi»

Non c’è davvero limite alla vergogna. Ne sa qualcosa Romano Prodi, che l’ha detta veramente grossa. Gli italiani si sentono defraudati per l’euro? ”Hanno ragione”, sostiene l’ex presidente del Consiglio a Piazza Pulita. «Noi, io e Ciampi – afferma- avevamo deciso di istituire le commissioni provinciali di controllo sui prezzi e di stabilire che per sei mesi bisognava avere il doppio prezzo, in lire ed euro, mentre il governo venuto dopo non ha fatto nulla”. Allora è stata colpa di Berlusconi? ”Esattamente”, risponde l’ex premier, che aggiunge: ”Naturalmente non è stata colpa di Berlusconi nel senso che ci guadagnava lui, ma nel senso che aveva dei riferimenti politici che lo spingevano a chiudere un occhio o non voleva irritare una serie di categorie”. E già, Prodi parla dei prezzi, ma si guarda bene dal ricordare che l’ignobile cambio tra euro e lira furono proprio lui e Ciampi a stabilirlo. E fu quel cambio sfavorevole, in ossequio ai diktat di Berlino e di Bruxelles, a danneggiare pesantemente la nostra economia e a favorire invece la “locomotiva” germanica. Come pure, il fondatore dell’Ulivo, si guarda bene dal ricordare che lorsignori non pensarono affatto a predisporre difese alla perdita di sovranità monetaria che ci aflfigge da 17 anni. Con i risultati che oggi sino oggi, tristemente, sotto i nostri occchi.