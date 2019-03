“Più sicurezza, più Italia”: Meloni spiega perché la legge sulla legittima difesa non basta (diretta streaming)

Un’analisi a tutto campo sul tema del diritto alla sicurezza e su come sia messo in discussione (anche) dalle scellerate politiche di accoglienza indiscriminata. È “Più sicurezza, più Italia”, il convegno organizzato da FdI a Bologna, con la partecipazione, oltre che di Giorgia Meloni, di parlamentari e dirigenti del partito e di esperti e addetti ai lavori. L’incontro è stato articolato in tre tavole rotonde, per un approfondimento su diversi aspetti della questione sicurezza. I lavori sono stati aperti con il confronto sul tema “Il diritto alla sicurezza”, al quale hanno partecipato Sergio Berlato, i senatori Santanché e Balboni e i deputati Lucaselli, Ferro e Prisco, con il coordinamento di Michele Barcaiulo. A seguire si è tenuto il dibattito su “Europa, islamizzazione e mafie straniere”, coordinato dal condirettore del Resto del Carlino Beppe Boni e animato dal professor Fabio Marco Fabbri, da Paolo Diop, dai deputati Sernagiotto, Foti e Lollobrigida e dai senatori Ciriani e La Russa.

Lo streaming dell’intervento di Giorgia Meloni

Infine, a chiudere l’evento e fare sintesi dei diversi temi affrontati “Più sicurezza, più Italia”, con Magdi Allam e Alessandro Meluzzi, mentre le conclusioni sono state tratte da Giorgia Meloni,della quale proponiamo l’intervento in streaming.