Mentana sforna il sondaggio tragico per il M5S: sprofonda quasi a quota Pd

Il M5S sprofonda a quota Pd, è praticamente a un soffio. E’ l’elemento macroscopico che emerge dal verdetto del Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, che presentando la rilevazione nel corso del Tg ha infatti dichiarato: «Farà molto discutere». I numeri infatti sono sconcertanti per i grillini che, rilevazione dopo rilevazione, sono arrivati inverosimilmente ad essere tallontati dal Pd : il movimento è sondato al 21,8 per cento, mentre il Pd, tornato dopo molto tempo sopra il 20 per cento, gode evidentemente ancora della scia mediatica delle primarie, pur non avendo fatto nulla di eclatante. Dopo il +1,3 per cento della scorsa settimana tra il 6 e 11 marzo il Pd cresce di un altro mezzo punto percentuale superando la soglia psicologica del 20 (20,3). Ora il “gap” tra 5 Stelle è dem è solo di un punto e mezzo.

Bene il centrodestra

Bene il centrodestra, invariato, con Forza Italia stabile all’8,9% (+0,1) e Fratelli d’Italia oltre la soglia del 4 per cento. La Lega è sempre più primo partito in Italia con il 33,7%, aumentando di 0,3 punti in una settimana.