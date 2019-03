Meloni amara: “Al campo Rom esultano per il Reddito di cittadinanza, lo dimostra il video del Secolo”

Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook rilancia l’articolo di Francesco Storace sul Secolo d’Italia di stamattina, in cui il direttore del Secolo pubblica un video girato al campo rom di via Germagnano a Torino, in cui si vedono rom esultare per il reddito di cittadinanza al grido di “Bravo Salvini!”. Scrive amaramente la leader di Fratelli d’Italia: “Al campo rom esultano per il Reddito di cittadinanza e ringraziano il Governo. Fratelli d’Italia aveva chiesto di escludere almeno chi è stato condannato a reati superiori a due anni, chi ha commesso furti e rapine, chi manda i bambini a mendicare. Proposta bocciata da tutto il parlamento. E ora i nomadi fanno festa…”, commenta la Meloni postando il video pubblicato dal nostro giornale e girato nel campo nomadi alla periferia di Torino. Nel video si vede chiaramente un rom che fa vedere al direttore Storace il messaggio sul telefonino in cui si dice che la richiesta del reddito di cittadinanza è stata accettata…